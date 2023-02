UPDATE – FOTO – Zeci de arbori căzuți pe carosabil din cauza ninsorilor, în județul Cluj Pompierii din cadrul Garzii de Intervenție Gilau au intervenit, duminica seara, pentru a degaja peste 30 de arbori și ramuri cazute peste drumul dintre localitațile Someșu Cald și Marișel. Probleme au fost și luni dimineața intre Bologa și Sacuieu, tot din cauza arborilor cazuți pe carosabil. Intre Someșu Cald și Marișel, in cele mai multe cazuri a fost vorba despre ramuri ingreunate de zapada acumulata in urma precipitațiilor abundente și care erau inclinate peste sectorul de drum ce insumeaza o distanța de aproximativ 20 km. Acțiunea a durat mai bine de doua ore și a presupus degajarea materialului… Citeste articolul mai departe pe ziarulclujean.ro…

Sursa articol si foto: ziarulclujean.ro

