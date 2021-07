Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu a declarat, miercuri, dupa ședința de Guvern, ca le-a cerut miniștrilor sa vada ce s-a intamplat in primele șase luni de zile, in condițiile in care spune ca sunt mai multe proiecte care au fost prinse in buget dar au execuție aproape zero, transmite Mediafax.

- Florin Citu a fost intrebat, miercuri, intr-o conferinta de presa, daca este multumit de investitiile publice, cifrate la peste 21 de miliarde de lei, desi la inceputul anului isi asumase o tinta mult mai mare. ”Pe de o parte, daca ma uit la ce s-a intamplat anul trecut cu investitiile si fata de ultimii…

- „De la toate ministerele am rapoartele, executia la toate ministerele. Maine dimineata veti vedea si dumneavoastra executia bugetara la sase luni. Pe ministere o am si pe toti ordonatorii de credit, pentru ca am inceput rectificarea bugetara saptamana trecuta, deci avem la toate ministerele", a declarat…

- Vicepremierul Dan Barna a afirmat ca „lucrurile arata bine” in ceea ce priveste executia bugetara la portofoliile din Guvern detinute de USR PLUS si anume la Ministerul Justitiei este de 97-98%, la Sanatate 88%, la Transporturi suntem la 93%, la Fonduri este un 70%. El a adaugat ca mesajul pe Facebook…

- Florin Citu a fost intrebat, marti, despre declaratia lui Alexandru Nazare care reclama un deficit de 13 miliarde de lei: ”Eu nu stau sa comentez declaratiile fostului ministru. Pe de o parte spunea ca situatia era foarte buna si nu trebuia demis, pe de alta spune ca deficitul este mare. Trebuie prima…

- "Cred ca in luna august (ar putea avea loc rectificarea bugetara - n.r.)", a afirmat Citu, dupa ce a participat la Gala TNL.Intrebat daca el va conduce ministerul la acel moment, Citu a replicat ca acest lucru depinde daca rectificarea va fi realizata in termenul celor 45 de zile, timp in care va detine…

- Executia bugetara pe investitii din fonduri europene in infrastructura era, la data de 18 mai 2021, de 1,7 miliarde de lei, un record absolut, a declarat, miercuri, ministrul Transporturilor, Catalin Drula, in Comisia pentru Transporturi si Infrastructura din Camera Deputatilor.

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, il contrazice pe premierul Florin Citu. La doar o zi dupa ce premierul se lauda cu incasari record la buget, prin conformare voluntara, Ghinea anunta ca exista mari probleme in privinta colectarii veniturilor la buget. "Pe partea…