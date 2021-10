Rețelele de socializare Facebook și Instagram au picat, luni seara, in mai multe zone din Romania și din lume. Nici aplicațile de mesagerie online WhatsApp și Messenger nu au funcționat, incepand, aproximativ, cu ora locala 18:45. Compania Facebook Inc, care deține toate cele patru platforme, a anunțat printr-un mesaj pe Twitter ca lucreaza la remedierea situației, insa fara a oferi informații clare privind prabușirea la nivel global. Intre timp, experții in IT au venit cu primele explicații – nu sunt excluse acte de sabotaj, dar cel mai probabil a fost o eroare interna de configurare. In noaptea…