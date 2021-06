UPDATE. Euro 2020: Meci important: Portugalia – Germania. Naţionala de fotbal a Germaniei a învins echipa Portugaliei! UPDATE: Nationala de fotbal a Germaniei a invins echipa Portugaliei, campioana europeana en titre, cu scorul de 4-2 (2-1), sambata, pe Fussball Arena din Munchen, intr-un meci spectaculos din cadrul Grupei F a turneului final EURO 2020. Mannschaft a reusit o prestatie remarcabila dupa debutul nereusit in ”grupa mortii”, cu infrangere in fata Frantei (0-1), impunandu-se prin autogolurile lui Ruben Dias (35) si Raphael Guerreiro (39) si reusitele lui Kai Havertz (51) si Robin Gosens (61), dupa ce lusitanii deschisesera scorul prin Cristiano Ronaldo (15). Diogo Jota (67) a redus din diferenta pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

