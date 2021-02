UPDATE! Copilul dat cu capul de pământ a fost transferat la Timișoara – AGRESORUL A FOST REȚINUT Incident socant intr-un loc de joaca din Hunedoara. Un copil a fost trantit la pamant cu putere de un parinte, suparat ca acesta se certase cu fiul sau. De agresiune, nu a scapat nici propriul sau fiu. Update: Ultimele informatii spun ca baiatul de 13 ani a fost transferat de la Spitalul din Deva la Spitalul Județean la Neurochirugie din Timisoara, duminica seara, pentru ca ar avea fractura de craniu. Stire initiala: Incidentul a avut loc in jurul orei 15.35. Cei doi copii s-au certat langa un leagan, cand in scena a aparut tatal unuia dintre ei. L-a apucat pe copil si l-a izbit cu violenta de… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

