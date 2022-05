UPDATE – Macron a confirmat ca livrarile Parisului de armament vor ”continua si vor creste in intensitate in zilele si saptamanile urmatoare, la fel ca si livrarea de ajutor umanitar”, se mai arata in comunicat. Liderul francez a mai spus ca cererea Ucrainei de aderare la Uniunea Europeana va fi ”analizata” in cadrul unei sesiuni a Consiliului European din luna iunie si se va baza pe ”spiritul exprimat la summitul de la Versailles de catre toate statele membre care au declarat ca Ucraina face parte din familia europeana”. Convorbirea telefonica dintre cei doi presedinti a durat o ora si 10 minute,…