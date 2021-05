UPDATE – Clujean dispărut. L-AȚI VĂZUT? UPDATE 1: Barbatul plecat voluntar – MAIER TEODOR, de 68 de ani, a fost depistat de catre polițiști pe raza municipiului Cluj-Napoca. Știrea inițiala, mai jos. Un barbat in varsta de 68 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, a plecat de la locuinta sa, insa nu s-a mai intors. Daca il vedeti, nu ezitati sa apelati gratuit 112, pentru a anunta imediat Politia! Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca, MAIER TEODOR, in varsta de 68 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, nu a mai fost vazut sau gasit la domiciliul sau și nu a mai putut fi contactat. Semnalmentele persoanei: SEMNALMENTE – inalțime… Citeste articolul mai departe pe ziarulclujean.ro…

Sursa articol si foto: ziarulclujean.ro

