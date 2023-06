Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Botosani au declansat o ancheta sub aspectul comiterii infractiunii de omor in cazul tanarului decedat in urma unui incendiu produs in localitatea Epureni din comuna Ungureni, a declarat, pentru AGERPRES, prim-procurorul Valeriu Chihaia, potrivit Agerpres.Ancheta…

- (UPDATE, ora 19,30) Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Botosani au instituit controlul judiciar pe numele medicului de familie din comuna Mitoc, suspectat ca ar fi obtinut ilegal fonduri de la Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate, a declarat, pentru Agerpres, prim-procurorul Valeriu Chihaia.…

- Echipa legala a fostului presedinte Donald Trump, candidat in cursa electorala prezidentiala, a cerut Camerei Reprezentantilor din SUA, aflata sub controlul Partidului Republican, o solutie legislativa pentru facilitarea incheierii anchetei in cazul documentelor clasificate, anunța Mediafax.Echipa…

- Rasturnare de situație in cazul barbatului care a fost injunghiat ieri in Dolj, in timp ce aștepta ca mielul pe care il cumparase sa fie sacrificat. Ceea ce parea a fi un accident s-a dovedit a fi de fapt o crima.

- Un accident rutier s a produs azi, 14 martie, pe autostrada A2 Evenimentul rutier s a produs pe sensul spre in Constanta. Din primele informatii, un motociclist a fost ranit.Potrivit reprezentantilor ISU Dobrogea, victima este inconstienta. Motociclistul a pierdut controlul motocicletei cu numere de…

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au solicitat, joi, instantei de judecata arestarea preventiva a elevului de 16 ani de la Colegiul National Ion Creanga din Bucuresti, care miercuri a atacat cu un cutit o profesoara. Adolescentul a fost retinut miercuri, pentru 24 de ore, pentru…

- Raportul medico-legal arata ca tatal a curmat viata copilului intre miezul noptii si ora 1.00, inainte ca politistii sa fie sesizati de mama micutului, a afirmat, luni, purtatorul de cuvant al Poliției Romane Georgian Dragan referindu-se la cazul de la Alba Iulia, unde un barbat si copilul sau in varsta…

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Alba au deschis un dosar penal pentru omor, pentru tragedia ce a avut loc in noaptea de sambata spre duminica, 25/26 martie 2023, intr-un apartament din Alba Iulia.