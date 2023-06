Stiri pe aceeasi tema

- In urma unei posibile explozii la o instalație de producție a uleiului de lavanda, trei echipaje de pompieri cu o autospeciala de stingere, o ambulanța SMURD de prim ajutor calificat și o ambulanța SMURD de terapie intensiva mobila, alaturi de un echipaj al Serviciului de Ambulanța Județean Argeș, intervin…

- Trei persoane au suferit arsuri in urma unei explozii la o instalație de productie a uleiului de lavanda. Incidentul grav a avut loc marți dupa-amiaza, in județul Argeș, mai multe echipaje fiind mobilizate pentru preluarea raniților.

- Incendiu in aceasta dupa-amiaza, la o casa in localitatea aradeana Livada. La fața locului au intervenit de urgența pompierii militari ai Detașamentului Arad cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma și un echipaj SMURD Terapie Intensiva Mobila, sprijiniți de pompierii voluntari ai SVSU Livada…

- Incendiu in aceasta dupa-amiaza, la o casa in localitatea aradeana Livada. La fața locului au intervenit de urgența pompierii militari ai Detașamentului Arad cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma și un echipaj SMURD Terapie Intensiva Mobila, sprijiniți de pompierii voluntari ai SVSU Livada…

- Un accident rutier a avut loc luni, 1 mai, dupa amiaza, in județul Argeș, mai exact in comuna Bascov. Un autoturism a acroșat un adolescent in varsta de aproximativ 17 ani, potrivit celor de la ISU Argeș. Citește și: Amenzi de 105.000 lei in 72 de ore pe șoselele din Argeș! Paramedicii SMURD i-au acordat…

- In județul Iași a avut loc un incident nefericit. O familie din Gura Badiliței, comuna Vanatori a solicitat intervenția medicilor de la Ambulanța, acuzand stari de rau dupa ce au consumat ciuperci. Victimele sunt doi copii minori și parinții acestora. Deocamdata nu a fost comunicata proveniența ciupercilor…https://www.bzi.ro/o-familie-intreaga-din-judetul-iasi-a-ajuns-la-spital-dupa-ce-a-consumat-ciuperci-4693474…