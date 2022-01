Stiri pe aceeasi tema

- CS Universitatea Craiova a anuntat ca va disputa un meci amical cu FC Botosani, in cantonamentul din Turcia, in locul partidei de pregatire cu formatia noregiana Raufoss IL. “Meciul de pregatire cu Raufoss IL a fost anulat, norvegienii avand mai multe cazuri de COVID-19 in cadrul lotului. In schimb,…

- CS Universitatea Craiova a obtinut o victorie in primul meci amical disputat in stagiul de pregatire din Antalya, scor 5-2, cu Paksi FC, din Ungaria. Golurile echipei oltene au fost marcate de Papp, Koljici, Baiaram (de doua ori) si Vina. CSU Craiova a deschis scorul prin fundașul Paul Papp, iar pana…

- CSU Craiova va efectua în aceasta iarna un stagiu de pregatire în Turcia, în Antalya. Echipa pregatita de Laurențiu Reghecampf va disputa trei meciuri amicale.Jucatorii se vor reuni luni (3 ianuarie), la Craiova, tot în ziua respectiva fiind programata si deplasarea în…

- Gata cu mini-vacanta de sarbatori pentru Stiinta! La doar trei zile dupa Revelion, alb-albastrii vor pleca intr-un cantonament in Antalya (Turcia), pentru a pregati ultima parte a sezonului regulat. Universitatea Craiova a scris, luni, pe site-ul oficial de Facebook al clubului, ca „leii” se intorc…

