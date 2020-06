UPDATE! AL DOILEA CUTREMUR ÎN ACEASTĂ SEARĂ, DE 4,5 GRADE Un nou cutremur a avut loc astazi in Mehedinți, cu magnitudinea de 4,5, la ora 20:30. Dupa-amiaza, un seism cu magnitudinea 3,4 a avut loc in același județ. Seismul cu magnitudinea 4,5 a avut loc la ora 20:30, la adancimea de 15 kilometri. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 121km V de Craiova, 149km SE de Timisoara, 150km E de Belgrade, 154km N de Nis, 156km E de Zemun, 186km SE de Arad, 187km SV de Sibiu, 199km V de Pitesti, 209km E de Novi Sad, 233km N de Sofia. Primul seism a avut loc la ora a avut loc la ora 17:20, la adancimea de 15 kilometri, arata informațiile transmise… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

