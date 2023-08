UPDATE: Accident rutier grav in Statiunea Mamaia! (GALERIE FOTO+VIDEO)

Stiri pe aceeasi tema

- In traficul aglomerat din statiunea Mamaia doi tineri au fost surprinsi circuland printre masini unul cu trotineta electrica si celalalt cu un skateboard. Pnetru a putea avea viteza constanta cel cu skateboard ul se tinea de cel care se deplasa cu trotineta. Cei doi nu s au lasat deloc impresionati…

- Salvatorii ISU Dobrogea au fost solicitati in aceasta dimineata sa intervina pe plaja din fata Hotelului Meridian din statiunea Mamaia.Din primele informatii o persoana a fost scoasa din apa. Potrivit ISU Dobrogea victima este inconstienta.La fata locului intervin SMURD Alezzi si SMURD C.Citeste si:…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in cartierul Coiciu din municipiul Constanta, pe strada Rasuri. Din primele informatii un autoturism de livrare al unui fast food din Constanta condus de un sofer din Nepal si un autoturism seat inmatriculat in Constanta au fost implicate. In urma…

- Un accident rutier a avut loc astazi pe DN39 la iesire din Mangalia spre Jupiter.La fata locului a intervenit Sectia Mangalia cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma, un echipaj SMURD si 1 echipaj SAJ.In urma accidentului rutier au rezultat 2 victime. Este vorba despre o femeie in varsta de 45…

- Un accident rutier a avut loc astazi pe strada Portitei din municipiul Constanta. Din primele informatii doua autoturisme au fost implicate. In urma impactului, una dintre masini s a rasturnat. Politistii au deschis o ancheta in acest caz pentru a stabili care sunt imprejurarile exacte in care s a petrecut…

- Tanarul de 30 de ani, grav ranit intr un accident rutier pe Autostrada A4 Ovidiu Agigea a murit la spital. Acesta a fost preluat duminica dupa amiaza de la locul accidentului in stare foarte grava de elicopterul SMURD si transportat la Spitalul Clinic pentru Situatii de urgenta Constanta. Din pacate,…

- Un accident rutier s a produs in urma cu scurt timp, pe DN2A la iesire din Harsova spre Constanta, informeaza autoritatile Accidentul s a produs azi, in jurul orei 20.11, iar la fata locului s au deplasat deja echipajele Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea.Reprezentantii ISU Dobrogea…

- O femeie de 48 de ani a murit in aceasta dimineata dupa ce ar fi cazut de la etajul al optulea al unui hotel din Statiunea Mamaia. Potrivit IPJ Constanta, la data de 21 iunie a.c., in jurul orei 04.00, politisti din cadrul Politiei statiunii Mamaia au fost sesizati cu privire la faptul ca o persoana…