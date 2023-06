(UPDATE) Accident pe E85, la Căldărușanca. Un copil, printre cei trei răniți UPDATE ,,Din primele date de la fața locului a reieșit ca autoturismul condus pe DN2E85, in Caldarușanca dinspre București catre Buzau, de catre o șoferița de 26 de ani, din Glodeanu Sarat a intrat in coliziune cu un alt autoturism condus pe aceeași direcție de mers, la volanul caruia se afla un barbat de 41 de ani, din Buzau. Accidentul s-a soldat cu ranirea șoferiței si a șoferului, dar și a unui pasager din mașina barbatului, un minor de 9 ani, din Buzau. In cauza se va intocmi dosar penal iar polițiștii continua cercetarile pentru stabilirea tuturor imprejurarilor in care s-a produs evenimentul.”… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

