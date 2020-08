UPDATE Accident pe DN10, la Ciuta. Două mașini implicate UPDATE Din primele date de la fața locului, in timp ce conducea un autoturism pe DN10, in localitatea Ciuta, din direcția Brașov catre Buzau, un buzoian de 74 de ani, ar fi pierdut controlul asupra volanului și a patruns pe contrasens, intrand in coliziune cu un autoturism de pe sensul de mers Buzau-Brașov, la volanul […] Articolul UPDATE Accident pe DN10, la Ciuta. Doua mașini implicate apare prima data in Opinia Buzau . Citeste articolul mai departe pe opiniabuzau.ro…

Sursa articol si foto: opiniabuzau.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doua mașini au fost implicate intr-un accident pe drumul Buzau-Brașov, in localitatea Ciuta. „Trafic dirijat pe DN10, pe raza localitații Ciuta, 2 auto implicate, o persoana pare a fi ranita” , anunța Biroul de Presa al IPJ Buzau.

- O autospeciala și doua echipaje SMURD au intervenit pentru a descarcera și pentru a acorda asistența medicala de urgența in urma unui accident produs intre localitațile Gilau și Capușu Mare. Articolul FOTO – Trei mașini implicate intr-un accident. O persoana este in stare grava apare prima data in Someșeanul.ro…

- Un accident rutier in care au fost implicate trei autovehicule a avut loc in urma cu puțin timp pe DN 2D, in zona localitații Tulnici. Din primele date, exista o persoana ranita ușor, conștienta, neincarcerata. La fața locului intervine un echipaj al Stației de Pompieri Vidra cu o autospeciala SMURD.…

- UPDATE Din primele date la fața locului, in timp ce conducea un autoturism pe DN2E85, din direcția Vrancea catre Buzau, un șofer de 37 de ani din Vrancea nu ar fi pastrat distanța corespunzatoare fața de autoturismul care il preceda și la volanul caruia se afla un conducator auto de 74 de ani din Valea…

- UPDATE In timp ce conducea un autovehicul pe DN1B, in localitatea Ulmeni, dinspre Buzau catre Ploiești, unui barbat de 67 de ani din Ploiești, i s-ar fi facut rau, ar fi pierdut controlul autovehiculului, imprejurare in care a intrat in coliziune cu un alt autovehicul care era staționat pe sensul opus…

- UPDATE Potrivit Poliției, in timp ce conducea o autoutilitara pe DN2E85, in localitatea Potarnichești, din direcția Buzau catre Rm. Sarat, un buzoian de 72 de ani nu ar fi pastrat distanța de siguranța și a intrat in coliziune cu un alt autoturism care circula inaintea sa, pe aceeași direcție și care…

- UPDATE Potrivit Poliției, in timp ce conducea o autoutilitara pe DN2E85, in localitatea Potarnichești, din direcția Buzau catre Rm. Sarat, un buzoian de 72 de ani nu ar fi pastrat distanța de siguranța și a intrat in coliziune cu un alt autoturism care circula inaintea sa, pe aceeași direcție și care…

- UPDATE Potrivit Poliției, in timp ce conducea o autoutilitara pe DN2E85, in localitatea Potarnichești, din direcția Buzau catre Rm. Sarat, un buzoian de 72 de ani nu ar fi pastrat distanța de siguranța și a intrat in coliziune cu un alt autoturism care circula inaintea sa, pe aceeași direcție și care…