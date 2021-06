Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au ramas incarcerate, in urma accidentului. A fost solicitata si interventia unui elicopter SMURD.„Ajunși la fața locului paramedicii au constatat ca e vorba de 5 victime dintre care: 1 adult decedat, 2 copii cu diverse traumatisme, 1 bunica cu atac de panica, 1 adult cu traumatism de…

- Un grav accident a avut loc duminica dupa-amiaza pe DN 67, la granita dintre doua judete. Un om a murit, iar alte patru persoane au suferit grave leziuni. A fost solicitat sprijin aerian de la Craiova.

- Ediția a VII-a a evenimentului CRAIOVA SE IMBRACA IN IE are loc, in acest an, in Parcul ,,Nicolae Romanescu”, sub mireasma și polenul florilor de tei. In Zona Foișor, vizavi de Casa Bibescu, s-a organizat, joi Aleea Olteneasca, o expoziție de costume populare de patrimoniu din cele cinci județe ale…

- Accident mortal in Dolj. In aceasta dimineața, un copil și-a pierdut viața, intr-un accident rutier care a avut loc in comuna Leu. La fața locului s-au deplasat un echipaj de descarcerare, un echiapj de prim ajutor medical, echipajul SMURD și echipaje SAJ. Accident grav Leu DjPosted by Ilie George on…

- S-a dat alarma prin 112 duminica dimineața, dupa ce o mașina cu tineri s-a rasturnat pe un drum de padure, in localitatea Muntele Rece din comuna Maguri-Racatau, din județul Cluj. Apelul anunța ca un autoturism s-a rasturnat pe o panta foarte abrupta, de la aproximativ 150 de metri. A intervenit o autospeciala…

- Vehicule pe drumurile publice,“pericol iminent de accident”! Ample acțiuni de control in trafic, realizate de RAR in 6 județe. Activitațile dedicate siguranței in trafic au continuat in ultimele zile in mai multe regiuni din țara. Registrul Auto Roman a suplimentat numarul de echipaje de Control Tehnic…

- Pe DN 6 din Dolj, intre Filiași și Strehaia, a avut loc un accident cumplit. Un barbat de 66 de ani circula cu viteza, a pierdut controlul mașinii și a lovit in plin o autospeciala a Jandarmeriei, aflata in misiune.Impactul a fost atat de puternic incat mașina cu jandarmi a fost aruncata de pe sosea."La…

- Un accident grav a avut loc, marți, in localitatea Nistorești, pe DN1. Doua persoane și-au pierdut viața, iar alte trei au fost ranite. Medicii fac eforturi sa le salveze. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, doua autoturisme au fost implicate intr-un impact frontal pe DN 1 Ploiești – Brașov,…