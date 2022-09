Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe organizeaza Ziua Portilor Deschise, vineri, ca parte a seriei de actiuni dedicate implinirii a 160 de ani de la infiintarea Ministerului Afacerilor Straine, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- A doua ediție a festivalului {st.art: are loc pe 10 – 11 septembrie in zona Calea Victoriei, pe strazile Ilfov și Inginer Guglielmo Marconi In line-up-ul acestei ediții ii vom regasi pe Mahony, Edykov, Afgo, Dumad, Dobrikan, Paulina, alaturi de un moment special semnat de Loredana. St.ART aduce arta…

- Simpozionul de sculptura sudata ediția 2022 se va desfașura in parcul central din Dumbravița, in perioada 16 - 30 septembrie. Evenimentul este organizat de catre Filiala din Timișoara a Uniunii Artiștilor Plastici din Romania, la care vor participa sculptorii Darius Hulea, Sorin Purcaru și Bogdan Nueleanu.

- Eveniment Peste 350 de participanți la seara de film dedicata tinerilor europeni august 12, 2022 14:16 Joi seara, pe Stadionul Municipal din Roșiori de Vede, a avut loc ediția lunii august a serii de film dedicata tinerilor europeni „Seara europeana cand poveștile prind viața”, eveniment organizat…

- La inceputul anului viitor, programul „Timisoara, Capitala Europeana a Culturii” va include cea mai importanta retrospectiva Victor Brauner din Europa de Est. Vor fi expuse picturi, desene, sculpturi și obiecte reprezentative pentru intreg parcursul carierei artistului atat din perioada romaneasca,…

- British Museum din Londra a lansat o expozitie importanta pentru a marca 200 de ani de la descifrarea hieroglifelor egiptene antice, informeaza publicatia Evenineg Standard in editia online. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Organizatia Tineretului National Liberal (TNL) Timis si-a ales conducerea, iar noul presedinte, Ionut Sirbu, a declarat ca isi propune scaderea varstei de vot de la 18 la 16 ani. Presedintele PNL Timis, Alin Nica, a precizat ca telul cel mai important al liberalilor din acest judet este recastigarea…

- Muzeul Național al Bucovinei propune publicului o noua expoziție, organizata in parteneriat cu Institutul Polonez din București și dedicata unuia dintre cei mai mari pianiști și compozitori ai epocii romantice, Fryderyk Chopin.Expoziția prezinta, in cele 24 de panouri, viața și creația ...