Unul dintre suspectii in cazul uciderii omului de afaceri din Sibiu a fost adus in Romania. Dupa crima , un al doilea suspect ar fi fugit in Irlanda de Nord, iar cel de-al treilea este in continuare cautat. Unul dintre cei trei barbați suspectați ca l-au omorat pe omul de afaceri Adrian Kreiner, ucis in vila sa din Sibiu la inceputul lunii noiembrie, a fost adus in țara, din Marea Britanie. Laurențiu Ghița, unul dintre suspectii in cazul uciderii omului de afaceri sibian Adrian Kreiner, prins pe 19 noiembrie in Scoția, dupa ce Tribunalul Sibiu a emis mandat de arestare in lipsa, a fost adus in…