Unul dintre dosarele lui Radu Mazare va fi redeschis azi la Inalta Curte

- Simona Cristina Nenita, Anca Madalina Alexandrescu si Daniel Gradinaru, toti judecatori ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie a Romaniei, vor redeschide azi dosarul Campusului Social Henri Coanda, cauza in care fostul primar al municipiului Constanta, Radu Stefan Mazare, a fost trimis in judecata…

- Judecatorul Ionut Mihai Matei, seful Structurii de Securitate din cadrul Inaltei Curti de Casatie si Justitie a Romaniei, va redeschide azi dosarul in care Radu Stefan Mazare, fostul primar al municipiului Constanta, este banuit de luare de mita trei infractiuni , abuz in serviciu, daca functionarul…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei va analiza, in sedinta din data de 19 februarie, o solutie de neurmarire netrimitere in judecata primita de fostul primar al municipiului Constanta, Radu Stefan Mazare, intr un dosar instrumentat de procurorii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie…

- Azi, la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei va avea loc un nou termen de judecata in dosarul in care Radu Stefan Mazare, fostul primar al Constantei, a fost arestat preventiv. In cauza, Radu Mazare este suspectat de luare de mita trei infractiuni , de abuz in serviciu, daca functionarul a…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins definitiv luni, contestatia lui Radu Mazare impotriva deciziei prin care s-a decis arestarea preventiva a fostului primar al municipiului Constanta.

- In prezent, fostul edil sef al constantenilor este judecat in patru dosare penale, toate instrumentate de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie. Un complet de cinci judecatori din Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei va analiza astazi contestatia formulata de Radu Stefan Mazare, fostul…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei a stabilit data la care se va analiza contestatia lui Radu Stefan Mazare, fostul primar al municipiului Constanta, formulata impotriva mandatului de arestare preventiva emis in prima instanta pe numele fostului primar al Constantei. ICCJ va lua o decizie…