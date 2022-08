Unul dintre cele patru ,,temple pierdute ale Soarelui” din Egiptul Antic ar fi fost descoperit

Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai vechi muzeu arheologic din Orientul Mijlociu, Muzeul Egiptean din Cairo, cunoscut drept muzeul antichitatilor egiptene ar fi trebuit sa se mute in noul sediu de langa Piramidele din Giza (suburbie de la marginea Capitalei Egiptului), inca de la sfarsitul anului trecut.

- Arheologii peruvieni au descoperit un mormant antic cu ramașițe care ar putea data inca din secolul al XV-lea in interiorul unei case din capitala peruana. „Am recuperat niște ramașițe arheologice care se aflau in interiorul unei gropi de patru metri adancime. Acolo am gasit trei pachete funerare care…

- Arheologii de la Misiunea Arheologica de la Saqqara au dezvaluit o mare ascunzatoare de statui și sarcofage din bronz, scoase la lumina in necropola de la Saqqara, Egipt. Sapaturile sint in curs de desfașurare inca din anul 2018, unde anterior echipa a descoperit 100 de sicrie din lemn in 2020. Acum,…

Egiptul a prezentat luni descoperirea a 250 de sarcofage si 150 de statuete din bronz din necropola Saqqara de la sud de Cairo, ultima dintr-o serie de descoperiri marcante in regiune", potrivit AFP.

Egiptul a dezvaluit luni 250 de sarcofage si 150 de statui de bronz descoperite in necropola Saqqara, la sud de Cairo, cea mai recenta dintr-o serie de descoperiri arheologice importante in regiune, relateaza AFP si Xinhua.

Arheologi din Peru au descoperit un cimitir din epoca coloniala spaniola, in care se aflau 42 de morminte, intr-un fost spital construit in 1552 in centrul istoric al orasului Lima, relateaza sambata AFP.

- Au fost identificate principalele categorii de produse care prezinta interes pe piața egipteana: porumb, griu, semințe de floarea soarelui, ulei de floarea soarelui, fructe uscate, fructe in stare proaspata, etc, informeaza Noi.md cu referire la agromedia.md. Conducerea Camerei de Comerț și Industrie…

- Oamenii de știința au descoperit locul din lume unde se afla cel mai mare oraș subteran. Fostul oraș ar fi adapostit intre 60.000 și 70.000 de locuitori. Unde se afla aceasta locație incredibila, vedeți in randurile de mai jos. Arheologii au descoperit cel mai mare oraș subteran din lume. A fost folosit…