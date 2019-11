Stiri pe aceeasi tema

- Politia a arestat un barbat in varsta de optzeci de ani suspectat ca a deschis focul la o moschee din orasul Bayonne in sud-vestul Frantei, facand doi raniti grav, au anuntat luni autoritatile locale, o sursa din politie si postul de radio France Bleu, citate de DPA si Reuters. Doi barbati in varsta…

- Politia britanica a anuntat luni ca un barbat arestat sambata la Dublin este o persoana relevanta in ancheta privitoare la cazul celor 39 de migranti ale caror cadavre au fost descoperite saptamana trecuta intr-un camion la est de Londra, transmite Reuters potrivit Agerpres. ''Un barbat arestat de…

- Politia bulgara a anuntat miercuri ca a retinut sase persoane care au legatura cu incidentele rasiste de la meciul cu Anglia, din preliminariile Campionatului European de fotbal din 2020, disputat luni seara la Sofia, fiind prevazute si alte arestari, informeaza Reuters.

- Un barbat, din Bangladesh, de 35 de ani, a fost arestat, pentru ca i-a ras soției parul de pe cap, dupa ce a gasit un fir de par in mancare. Poliția a descins in satul din regiunea Joypurhat din Bangladesh și l-a arestat pe Bablu Mondal dupa ce localnicii au anuntat incidentul. Șeful poliției locale,…

- Politia mexicana a arestat sambata un grup de traficanti cu fiinte umane ce transporta in mai multe vehicule 175 de migranti din tari ale Americii Centrale, in statul Veracruz (est), dupa ce a descoperit alti 99 de migranti mai devreme in

- Protestatarii au fost retinuti pentru diverse infractiuni, intre care adunari ilegale, detinerea unei arme de foc sau atacarea ofiterilor de politie, potrivit unui comunicat al politiei. Politia din Hong Kong a folosit duminica gaze lacrimogene pentru a dispersa manifestantii antiguvernamentali,…

- Politia tunisiana l-a arestat vineri pe Nabil Karoui, unul din candidatii favoriti la alegerile prezidentiale, acuzat, conform informatiilor aparute in presa locala, de infractiuni financiare, informeaza Reuters preluat de agerpres. Partidul sau, Inima Tunisiei, sustine insa ca este vorba de o manevra…

