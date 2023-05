Stiri pe aceeasi tema

- Exporturile de petrol ale Rusiei au crescut la cel mai ridicat nivel de cand trupele lui Vladimir Putin au invadat Ucraina, in urma cu mai bine de un an, potrivit unui raport al Agentiei Internationale pentru Energie (AIE), citat de CNN. In aprilie, Rusia a exportat 8,3 milioane de barili pe zi de titei…

- In ultima perioada, din ce in ce mai mulți producatori de automobile din China doresc sa intre pe piața europeana cu mașini electrice vandute la prețuri mai mici decat restul competiției consacrate. Unul dintre acești producatori este și Nio, care a anunțat recent ca vrea sa lanseze in Europa mai multe…

- Producatorul chinez de automobile electrice Nio vrea sa cucereasca o parte din cota de piata a grupului german Volkswagen prin lansarea pe piata europeana a unui model care sa coste mai putin de 30.000 de euro, a declarat presedintele companiei chineze pentru revista Der Spiegel, transmite Reuters,…

- Doar zece, susține un oficial al unei companii chineze, rivala a americanilor de la Tesla. Industria mondiala a automobilelor se va reduce la doar 10 companii in urmatorul deceniu, in condițiile in care rivalitatea intensa de pe piața vehiculelor electrice din China se extinde la nivel global. Este…

- Optimism in randul marilor branduri elvețiene de ceasuri de lux: turiști chinezi vor stimula vanzarile in acest an, daca se vor intoarce in Europa in numar mare dupa relaxarea restricțiilor Covid. Exporturile catre China, o piața cheie pentru producatorii din Elveția, s-au contractat cu 13,6% in 2022…

- Cotatia titeiului Brent a scazut cu 1,85 dolari, sau cu 2,4%, pana la 74,06 dolari pe baril, in timp ce contractele futures pentru titeiul West Texas Intermediate din SUA au scazut cu 1,79 dolari, sau cu 2,5%, la 68,23 dolari pe baril. Ambele valori de referinta, care au coborat cu peste 4% la inceputul…

- China si Europa ar trebui sa ajunga la un "consens strategic" cu privire la o incetare a focului si la o rezolvare politica a razboiului in Ucraina, a pledat Wang Yi, cel mai inalt diplomat al Chinei.