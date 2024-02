Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DNA au efectuat, joi, perchezitii in judetul Prahova. Procurorii DNA ar fi descins, potrivit unor surse, la sediul Consiliului Judetean Prahova, precum si domiciliul presedintelui CJ Prahova, Iulian Dumitrescu, dar si la mai multi membri ai familiei acestuia. Sursele mentionate precizeaza…

- UPDATE - Iulian Dumitrescu a reacționat pe pagina sa de Facebook in urma cu puțin timp: „In urma speculatiilor aparute public, vreau sa fac urmatoarele precizari: Pun la dispozitia procurorilor toate informatiile si datele de care au nevoie. Colaborez cu institutiile statului pentru a lamuri cat mai…

- Autoritațile federale americane au pus sub acuzare un numar de 14 romani banuiți de implicare in activitatea unui grup infracțional, cunoscut sub denumirea de „SANDU SYNDICATE”, al carui lider a fost arestat in cursul lunii martie 2023, pe teritoriul SUA. Procurorii DIICOT și polițiștii romani au efectuat,…