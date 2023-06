Stiri pe aceeasi tema

- GHINION… Polițiștii de la Albița au descoperit la frontiera un autoturism marca Mercedes, care figura in bazele de date ca fiind furat din Marea Britanie. In data de 15 iunie a.c., in jurul orei 07.15, in Punctul de Trecere a Frontierei Albița – I.T.P.F. Iași, s-a prezentat trecerea frontierei,ca sa…

- Zi de foc pentru lumea dezvoltatorilor imobiliari din Iași. Unul dintre cei mai cunoscuți dezvoltatori a fost ridicat ieri de mascați, dupa ce a fost efectuata o percheziție la domiciliul sau, a fost reținut pentru 24 de ore, iar astazi a ajuns in fața judecatorilor, fiind arestat pentru 30 de zile…https://www.bzi.ro/bomba-mascatii-l-au-saltat-pe-unul-dintre-dezvoltatorii-cunoscuti-ai-iasului-este-acuzat-de-lipsire-de-libertate-si-santaj-exclusiv-4733898…

- INFRACTIUNE…Politistii de frontiera de la Albita au descoperit la controlul de frontiera si au retinut pentru continuarea cercetarilor, un autoturism marca Volkswagen, care figura in bazele de date ca fiind semnalat furat din Ucraina. Totul s-a petrecut pe 1 iunie a.c., in jurul orei 12.00, in Punctul…

- Scene incredibile suprinse in urma cu cateva clipe in Bularga. Echipa de mascati din cadrul SAS Iasi au blocat in trafic un BMW seria 7 condus din cate se pare de unul dintre cei mai cunoscuti interlopi din Iasi. UPDATE: IPJ Iași a transmis primele declarații oficiale cu privire la acest caz. „Astazi,…

- HOȚ DE PEȘTE… Polițiștii de frontiera galațeni au depistat un barbat care transporta 50 de kilograme de pește furat dintr-un complex piscicol din județul Galați. In data de 04 mai a.c., in jurul orei 15.30, polițiști de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Oancea – I.T.P.F. Iași, aflați…

- MOTOCICLETA DISPARUTA… Politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Albita au descoperit la controlul de frontiera, o motocicleta marca Yamaha, care figura in bazele de date ca fiind furata din Italia. Frumusetea de motocileta a fost retinuta pentru continuarea cercetarilor. In Punctul…

- CONTROALE… Weekend-ul trecut a fost plin de controale in trafic. Politiștii vasluieni au verificat, in perioada 8 – 9 aprilie 2023, peste 610 vehicule si au legitimat peste 640 de persoane. In urma neregulilor constatate, oamenii legii au aplicat 334 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala…

- CAPTURA SCUMPA!… Polițiștii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Albița au depistat la controlul de frontiera și au indisponibilizat pentru continuarea cercetarilor, un autoturism marca Citroen Jumpy, care figureaza in bazele de date ca fiind furat din Belgia. Captura a fost facuta la Punctul…