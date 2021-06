Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron a insistat sambata, 8 mai, ca SUA si Marea Britanie sa exporte vaccinuri anti-COVID-19 si sa ajute la cresterea productiei globale pentru a facilita o crestere a imunizarii in intreaga lume, relateaza BBC . In declaratiile date presei sambata in timpul summitul european…

- Papa Francisc, aflat intr-o veritabila cruciada impotriva coruptiei din Biserica Catolica, a anuntat joi o modificare a regulamentelor interne. Potrivit Agerpres, care citeaza AFP, aceste reguli ii vizeaza pe toti prelatii cu functii de conducere la Vatican, care vor trebui sa isi justifice averile…

- Papa Francisc si-a dedicat rugaciunea publica din amiaza celei de-a doua zi de Paste varstnicilor si suferinzilor, precum si persoanelor din centrele de ingrijire, exprimandu-si speranta ca acestea vor gasi incurajare si speranta in cuvintele sale, relateaza DPA. Rugaciunea, cunoscuta sub…

- Vaticanul a anuntat miercuri ca papa Francisc a emis un decret ce prevede reduceri proportionale incepand cu data de 1 aprilie.Un purtator de cuvant a declarat ca angajatii de rang inferior nu vor fi afectati de aceste reduceri salariale.Papa Francisc a insistat deseori ca nu vrea sa dispuna concedieri.Cardinalii…