- Gioacchino Gammino, in varsta de 61 de ani, a fost gasit in orașul Galapagar, la aproximativ 40 de kilometri de Madrid, unde locuia sub numele de Manuel.Anchetatorii spun ca esențiala in prinderea fugarului a fost o fotografie Google Street View cu un barbat ce seamana cu Gammino, care il infațișa…

- Patru handbaliste din nationala Camerunului, aflata in cantonament in regiunea Valencia, cu ocazia Campionatului Mondial, au disparut joi, relateaza AFP. Politia spaniola, care a facut anuntul, a precizat insa ca disparitia sportivelor nu este ingrijoratoare, deoarece acestea si-au luat toate…

- Fondatorul rețelei de socializare spaniole numita Tuenti, a fost jefuit și torturat de hoți, in casa sa din Madrid. Zaryn Dentzel le-a spus polițiștilor ca aceștia i-au furat zeci de milioane de euro in bitocoin. Ba mai mult, acesta le-a povestit autoritaților ca hoții au intrat și l-au torturat timp…