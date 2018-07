Unul din trei români apţi de muncă stă degeaba Potrivit raportului anual al BNR, Romania a devenit a treia tara din Uniunea Europeana ca nivel al populatiei inactive. Astfel, o treime din populatia Romaniei, persoane cu varste cuprinse intre 15 si 54 de ani, deci inca apte de munca, nu are niciun fel de ocupatie. Aceeasi inactivitate se remarca si in randul tinerilor (18-29 de ani), 18% dintre acestia neavand nicio ocupatie. „Ambii indicatori ai șomajului s-au comprimat pana la cele mai reduse valori din perioada ulterioara anului 2000: 4,3 la suta in cazul ratei șomajului inregistrat. Tendința descendenta a devenit vizibila și la nivelul… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

