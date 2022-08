Unul din doi români cumpără fructe și legume românești Romanii cumpara fructe și legume de doua-trei ori pe saptamana, majoritatea de la piața, potrivit celui mai recent sondaj realizat de Malagrow Romania. Jumatate dintre consumatori prefera produsele romanești, iar doua treimi dintre respondenți ar plati mai mult pentru acestea. Rezultatele sondajului online realizat de Malagrow Romania intre 16 iunie și 6 iulie 2022, la care au raspuns 2.580 de persoane, arata ca 42,7% dintre respondenți considera ca produsele romanești sunt importante, dar cumpara și produse din import. Pentru doar 5,9% dintre respondenți nu conteaza proveniența unui produs. Majoritatea… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol: agro-business.ro

- Unele produse știute din vremea comunista intra din nou pe piața. O afacere din perioada dictaturii lui Nicolae Ceaușescu reinvie in Romania. Un om pasionat de bucataria și istoria romaneasca pune la dispoziție tuturor anumite produse care au fost des consumate de mulți in vremurile apuse. Despre ce…

- Romania se confrunta cu o criza grava de legume autohtone, astfel ca in piețe prețurile au explodat. Roșiile, care in aceasta perioada ar fi trebuit sa fie destul de ieftine, au sarit de 5 lei kilogramul, iar ardeiul Kapia a ajuns un produs de lux, cu prețuri de peste 12 lei kilogramul. Fermierii spun…

- Jumatate dintre angajatii romani si-au schimbat locul de munca cel putin o data in ultimii doi ani, iar principalele motive invocate au fost un salariu mai bun la noul job si disponibilizarile sau volumul prea mare de munca, in timp ce o treime au plecat pe fondul concedierilor, arata rezultatele unui…

- Aproape jumatate dintre romani (49%) isi doresc reglementari mai stricte privind siguranta la incendii a locuintelor, in conditiile in care opt din zece persoane au in plan sa-si renoveze casa in urmatorii trei ani, releva rezultatele unui sondaj de specialitate, dat publicitatii luni. Cercetarea realizata…

- Romania importa anual fructe și legume de aproape 1 miliard de euro in condițiile in care avem una din cele mai mari suprafețe agricole din Europa: aproape 15 milioane de hectare de teren. Romania produce cantitați impresionante de legume și fructe insa acestea nu sunt introduse in circuitul economic.…

