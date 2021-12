Stiri pe aceeasi tema

- Medicii trag un semnal de alarma și indeamna la cumpatare. Cei mai predispuși in aceasta perioada dificila din an sunt cardiacii. Mulți prefera sa renunțe la tratamente pentru a gusta bucatele de sarbatori.„Este mai grav sa intrerupi tratamentul decat un pahar de șampanie”, a avertizat Adrian Tase,…

- De sarbatori, multi oameni se bucura de reuniunile cu oamenii dragi in jurul unei mese. In general, sarbatoarea tinde sa transforme masa intr-un magnet pentru toate familiile, un simbol al apropierii. Insa, cu tot farmecul momentelor in care bunici, parinti, copii, nepoti si prieteni se aduna laolalta…

- „Este un cadou nepretuit, e magie. Am stiut de la bun inceput ca exista un Dumnezeu si ca voi reusi cu mama alaturi", spune barbatul de 42 de ani caruia i s-a extirpat, anterior transplantului, un rinichi ce ajunsese la 6 kg. Barbatul caruia i-a fost extirpat rinichiul gigant de 6 kilograme si care…

- Icoana pe glaja „Maica Domnului Indurerata”, semnata de parintele Arsenie Boca, este scoasa la vanzare miercuri, 8 decembrie, in cadrul Licitației de Craciun - Arta Sacra. Este o raritate absoluta apariția in piața a unei astfel de piese și mai ales pentru prețul de pornire de doar 350 de euro. Icoana…

- Baietelul, care s a nascut in oraselul Birmingham din Alabama, are acum 16 luni si este hranit printr un tub special, dar medicii spun ca starea sa de sanatate este buna.Un bebelus nascut nasul trecut la doar 21 de saptamani si o zi, cantarind doar 420 de grame, este considerat ldquo;cel mai prematur…

- Episcopul Devei și Hunedoarei, PS Gurie, a murit, joi, in jurul orei 13:00, in timp ce medicii incercau sa il urce in elicopter, pentru a-l transfera de la Deva la un spital din Targu-Mureș. Inima ierarhului a cedat de doua ori. Prima data, medicii au reușit sa il resusciteze, insa a doua oara au…

- O astfel de lista este prezentata ca fiind remediul universal impotriva infectiei cu SARS-CoV-2. Specialistii ieseni consultati de „Ziarul de Iasi" spun ca este total gresit sa folosim acea lista. Iata argumentele lor! De cateva zile, pe diferite grupuri de pe retelele de socializare circula o „lista…

- O femeie a avut parte de o surpriza uriașa in momentul in care medicii au operat-o pentru a scoate o tumora de pe creier. Personalul medical din spitalul in care a fost internata pacienta nu iși poate explica ce s-a intamplat dupa procedura. Minune intr-un spital. Ce s-a intamplat cu o pacienta O pacienta…