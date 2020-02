Stiri pe aceeasi tema

- ​Nationala de handbal masculin a României va întâlni una din reprezentativele Polonia, Rusia, Bosnia sau Letonia în prima faza a barajului pentru calificarea la turneul final al Campionatului Mondial din 2021.România, alaturi de Lituania, Turcia si Israel, s-a calificat…

- Doi turisti britanici care au facut un tur al Europei, renuntand timp de un an la slujbele lor si convertindu-si masina intr-o dubita, au povestit ce impresie le-a facut Romania, tara pe care au vrut initial s-o ocoleasca, scrie Adevarul.„Vanlife“ este canalul de Youtube in care Victor si Kristina,…

- Mihai Bratosin, artistul din comuna vranceana Popești va reprezenta Romania la concursul internațional „Viva Italia 2020“ ce se va desfașura la Roma in perioada 15-19 februarie 2020. In cadrul acestui concurs vor lua parte 18 țari (Armenia, Romania, Rusia, Ucraina, Suedia, Italia, Letonia, Cipru, Portugalia,…

- Dupa eliminarea supraaccizei la 1 ianuarie 2020, Romania a devenit tara cu cele mai mici preturi la carburanti din intreaga Uniune Europeana, conform statisticii oficiale. Soferii au parte de o veste buna la inceput de an, avand in vedere ca trebuie sa scoata mai putini bani din buzunar pentru…

- Un numar de 1,4 milioane operatii de cezariana au fost efectuate in Uniunea Europeana in 2017, potrivit datelor publicate ieri de Oficiul European de Statistica (Eurostat) si preluate de Agerpres. In 2017, cele mai frecvente operatii de cezariana s-au inregistrat in Cipru (54,8% din totalul nascutilor…

- OPCOM (bursa energiei) a lansat miercuri funcționarea în regim cuplat a pieței intrazilnice de energie electrica din România cu piețele din alte 20 de țari participante la un proiect european de introducere a tranzacționarii transfrontaliere pan-europene, se arata într-un comunicat…