- Jeff Bezos scoate la vanzare bilete pentru excursii la 100 km deasupra Pamantului! Excursiile astea s-ar numi excursii sub-orbitale. In cadrul proiectului la care se lucreaza de mulți ani,”Blue Origin”, compania miliardarului, va lansa racheta-capsula „New Shepard”. Aceasta lansare e planuita pe 20…

- Blue Origin, compania aerospațiala a miliardarului Jeff Bezos, a declarat miercuri ca va trimite pentru prima data oameni în spațiu pe 20 iulie pentru câteva minute, la bordul navei spațiale New Shepard, un moment de reper într-o competiție de a introduce calatoriile spațiale private,…

- Blue Origin, compania americana de tehnologie spatiala a miliardarului Jeff Bezos, se pregateste sa deschida miercuri vanzarile de bilete pentru excursii suborbitale cu naveta New Shepard, un moment de referinta in contextul in care firme din Statele Unite se orienteaza catre o noua era a turismului…

- NASA a acordat companiei spatiale miliardare a antreprenorului Elon Musk SpaceX un contract de 2,9 miliarde de dolari pentru a construi o nava spatiala care sa aduca astronautii pe Luna incepand cu 2024, informeaza The Guardian. „Ar trebui sa realizam urmatoarea aselenizare cat mai curand posibil. Daca…

- Blue Origin, compania spatiala privata detinuta de fondatorul Amazon, Jeff Bezos, a incheiat cu succes cel de-al 15-lea zbor-test al rachetei sale reutilizabile, relateaza joi DPA. ''Blue Origin si-a indeplinit cu succes cea de-a 15-a misiune consecutiva revenind astazi din spatiu si a efectuat…

- SpaceX este compania care a reușit sa readuca oamenilor entuziasmul pentru explorarea spațiului, iar Elon Musk a surprins mereu prin declarații care au sfidat de multe ori realitatea sau capacitatea de a ajunge la un progres tehnologic insemnat intr-un timp atat de scurt. Insa un singur lucru a fost…

- ​Blue Origin, compania lui Jeff Bezos, a anunțat ca va lansa racheta New Glenn abia la final de 2022, fața de ținta anterioara care era finalul lui 2021. Blue Origin a fost mai discreta și mai prudenta decât compania SpaceX a lui Elon Musk și a reușit mai puține lucruri, dar cel mai rau a fost…