Stiri pe aceeasi tema

- Marius Budai a declarat, sambata, la Antena 3, ca oamenii isi vor primi luni salariul. “Intrucat aseara, la ora 18.00, sistemul bancar s-a inchis, sistemul de plati, pe anumite banci din Romania care opereaza in Romania, o parte din angajati si-au luat salariul vineri, urmand ca luni sa fie problema…

- WhatsApp lucreaza la o functie mult solicitata si dorita de utilizatori, care le va permite sa foloseasca acelasi cont pe multiple telefoane. Sau il vor putea folosi simultan si pe telefon si pe tableta. Informatia vine dintr-o captura de ecran din versiunea beta a aplicatiei. Conform aceleiasi scapari…

- Daca nu sunt in sistemul de invațamant și nici pe piața muncii, „tinerii romi și in special tinerele rome se afla in risc ridicat de excluziune sociala”, dupa cum se arata in Strategia naționala privind incluziunea sociala și reducerea saraciei pentru perioada 2022-2027, publicata in Monitorul Oficial.…

- Numarul copiilor ucraineni incadrați in sistemul educațional al Republicii Moldova este in creștere. Potrivit Ministerului Educației, ultimele date raportate de OLSDI arata ca, la data de 5 aprilie 2022, au fost depuse 1774 de cereri, dintre care 547 de cereri de incadrare in

- Deputatul PNL de Suceava Ioan Balan s-a adresat ministrului Muncii și solidaritații sociale, Marius Budai, de la care vrea sa afle care sunt termenele asumate prin PNRR pentru finalizarea reformelor in sistemul public de pensii, salarizarea publica și asistența sociala."Fondurile alocate ...

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, afirma ca persoanele diagnosticate cu autism au nevoie de programe de asistenta medicala profesioniste, iar autoritatile au obligatia sa asigure integrarea acestora in sistemul educational si pe piata muncii, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi…

- La Liceul Agricol din Bistrița va fi amenajat un centru educațional de prim ajutor in care vor fi formați periodic salvatori, a confirmat pentru Bistrițeanul.ro Marius Moldovan, reprezentant al Crucea Roșie Bistrița-Nasaud. „S-a incheiat recent un protocol cu conducerea Liceului Agricol. Spațiul este…

- La Liceul Agricol din Bistrița va fi amenajat un centru educațional de prim ajutor in care vor fi formați periodic salvatori, a confirmat pentru Bistrițeanul.ro Marius Moldovan, reprezentant al Crucea Roșie Bistrița-Nasaud. „S-a incheiat recent un protocol cu conducerea Liceului Agricol. Spațiul este…