Universitatea Politehnica Timișoara și-a lansat campania de admitere în anul academic 2023-24. Ce oferă viitorilor studenți Elevii aflați in anii terminali de liceu sunt puși in fața unor dileme in alegerea viitorului lor. Pentru a veni in sprijinul liceenilor, Universitatea Politehnica Timișoara, care și-a lansat campania de admitere in cadrul Targului Educațional „Timișoara – ATU pentru educația ta”, care a inceput de vineri, la Timișoara Convention Center (Hotel Timișoara), vine cu […] Articolul Universitatea Politehnica Timișoara și-a lansat campania de admitere in anul academic 2023-24. Ce ofera viitorilor studenți a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

