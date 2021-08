Stiri pe aceeasi tema

- The Timisoara Polytechnic University (UPT), a supporter of the project "Timisoara 2023 - European Capital of Culture," has become a member of the University Network of the European Capitals of Culture (UNeECC) established in 2006 in Pecs, Hungary. UPT is thus involved in supporting the project…

- Universitatea Politehnica Timișoara a devenit membra a Rețelei Universitaților din orașele capitala culturala europeana (University Network of the European Capitals of Culture – UNeECC), fondata in 2006 la Pecs, Ungaria. Crearea UNeECC a pornit de la ideea ca ar fi util ca universitațile și instituțiile…

- Implicarea Universitații Politehnica Timișoara in susținerea proiectului „TM2023 – Capitala Europeana a Culturii” se extinde printr-o inițiativa unica la nivel de oraș, menita sa mijloceasca noi colaborari, sa constituie o sursa de bune practici și sa adauge acțiunilor desfașurate dimensiunea științifica,…

- Spectacolul "Tinerete fara batranete si viata fara de moarte" deschide, vineri dupa-amiaza, in Piata Libertatii din Timisoara, sezonul 2021 al proiectului "Camine in miscare", inceput in anul 2018 de Asociatiile "Prin Banat" si Timisoara 2021-Capitala Europeana a Culturii, ca parte a pregatirii programului…

- TM 2023 obliga! Primaria Timișoara a demarat procedurile de licitație pentru alegerea executantului noului Centru Cultural și Educațional Kuncz, obiectiv asumat de Timișoara prin dosarul de candidatura la titlul de Capitala Europeana a Culturii. Noua cladire cu parter și doua etaje se va ridica pe str.…

- Primaria Timișoara nu va mai finanța Asociația Timișoara – Capitala Europeana a Culturii, anunța oficial vineri seara reprezentanții municipalitații. Sursele PRESSALERT.ro care au asistat la ședința Adunarii Generale a Asociațiilor (AGA) ne-au declarat ca la intrunirea ce a avut loc vineri dupa-amiaza…

- Pe 27 și 28 mai, la Timișoara, incepe Linked Culture 2021 – conferința de management și marketing cultural. Peste 40 de actori din lumea culturala și artistica vor discuta despre cum putem reconstrui sectorul cultural din Romania și cum va arata drumul pana in 2023, cand Timișoara va purta titlul de…