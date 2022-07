Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de fotbal a Universitații de Vest din Timișoara, reprezentand Romania la Jocurile Europene Universitare ce se desfașoara in aceasta perioada in Polonia, la Lodz, a caștigat primul meci din grupa B, contra reprezentantei Ucrainei (State University of Economics and Trade), formata din jucatori…

- SCM OHMA Timisoara si-a aflat adversarele si programul din prima faza a competitiei Alpe Adria Cup. Banatenii au fost repartizati in grupa D, alaturi de formatiile KK Rogaska (Slovenia), KK Zabok (Croatia) si Spisski Rytieri (Slovacia). „Leii” din Banat vor debuta in data de 12 octombrie pe teren propriu…

- In prezent, aproximativ 46% dint teritoriul Uniunii Europene este amenințat de seceta din cauza prelungirii lipsei de precipitații, a anunțat, luni, Comisia Europeana. Deficitul de umiditate in sol este important, iar 11% din teritoriu este deja in stare de alerta, cu vegetație și culturi afectate grav…

- Romania a facut progrese remarcabile in materie de crestere economica, fata de perioada anterioara aderarii la UE. In acest sens, produsul intern brut (PIB) pe cap de locuitor este indicatorul macroeconomic cel mai relevant, exprimand suma valorii de piata a tuturor marfurilor si serviciilor produse…

- Romania a reintrat in categoria țarilor cu venituri mari, dupa ce venitul național brut pe cap de locuitor a crescut de la 12.570 de dolari la 17.170 de dolari, in 2021. Pentru ca un stat sa fie inclus in categoria țarilor cu venituri mari venitul național brut anual pe cap de locuitor trebuie sa fie…

- Un grup de zece țari est-europene, printre care și Romania, au adresat o petiție Comisiei Europene pentru renegocierea contractelor de vaccin impotriva coronavirusului, intr-o scrisoare prezentata de Politico care invoca o oferta excesiva de doze și necesitatea de a proteja finanțele statelor.Contractele…

- Satele membre recunosc ca se confrunta cu resurse financiare limitate pentru a-i ajuta pe refugiatii ucraineni. Statele membre subliniaza, de asemenea, probleme in implementarea proiectelor politicii de coeziune, din cauza dificultatilor din lantul de aprovizionare si a altor provocari. Letonia, Bulgaria,…

- Peste cateva zile, la Torino va incepe Eurovision Song Contest 2022. Intre 10-14 mai vor avea loc semifinalele și finala celui mai de tradiție show muzical de televiziune din Europa și nu numai. Astazi a plecat catre Italia și delegația Romaniei in frunte cu WRS, solistul care ne va reprezenta la ediția…