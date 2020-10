Stiri pe aceeasi tema

- Luand in calcul necesitatea adaptarii metodelor de predare la nevoile specifice ale studentilor in educatia online in vederea asigurarii unui invatamant centrat pe student, ANOSR lanseaza o serie de recomandari adresate institutiilor de invatamant superior si cadrelor didactice! In cel de-al doilea…

- Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti (USAMVB)a dispus mai multe masuri pe numele lui Baranga Laurentiu, profesorul cu toate diplomele anulate, inca din anul 2016, care a prestat activititi didactice in cadrul Scolii Doctorale Ingineria si Managementul Resurselor Vegetale…

- Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava considera ca alegerea rectorului Valentin Popa intr-unul din posturile de vicepreședinte al Consiliului Național al Rectorilor-CNR reprezinta o recunoaștere la nivel național a rezultatelor deosebite inregistrate de USV in ultimii ani. Scrutinul a avut loc…

- Conferința Internaționala ”Științele Vieții pentru Dezvoltare Sustenabila”, ajunsa la ediția cu numarul 19, organizata de Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinara (USAMV) din Cluj-Napoca, se va desfașura online, in 24 și 25 septembrie 2020, cu participarea a 250 de specialiști din Romania…

- Premiera in Romania la Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinara din Cluj-Napoca. Laboratorul de imagistica și radiografie al facultații a realizat tomograful unor organe umane mumificate.

- Prof. univ. dr. Liviu Miron a fost confirmat cu noul coronavirus Din informatiile detinute de reporterii Cotidianului BZI pare ca acesta a fost la o delegatie la Timisoara pe zona de invatamant doctoral. In urma testului pe care si l-a facut a fost declarat pozitiv cu noul coronavirus. De precizat ca…