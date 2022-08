Stiri pe aceeasi tema

- Formatia Universitatea Craiova a incheiat la egalitate, scor 1-1, meciul sustinut, joi, pe teren propriu, in compania echipei israeliene Hapoel Beer Sheva, in prima mansa din play-off-ul Conference League. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- CS Universitatea Craiova intalneste echipa israeliana Beer Sheva in play-off-ul Conference League. Drumul spre grupe este greu, mai ales ca romanii au ramas in 10 oameni... pe tunelul de la vestiare.

- Paul Papp (32 de ani), unul dintre cei 3 fundași centrali din linia defensiva a Universitații Craiova, a fost eliminat la pauza meciului cu Hapoel Beer-Sheva, turul play-off-ul Conference League. CSU Craiova a dominat prima parte, a avut un numar bun de ocazii importante, dar nu a reușit sa puncteze…

- Decizie surprinzatoare a antrenorului Nicolae Dica (42 de ani) inainte de FCSB - Viking, turul play-off-ului de Conference League. „Principalul” gazdelor l-a titularizat in banda dreapta a apararii pe tanarul Alexandru Pantea (18 ani) in locul lui Valentin Crețu (33). FCSB a anunțat echipa de start…

- Universitatea Craiova se afla in fata unui moment extrem de important, in care trebuie sa-si demonstreze renastea si in plan extern. Dupa cateva sezoane cu participari modeste in cupele europene, in care a acumulat experienta, Stiinta este la doi pasi de grupele Conference League. Pentru asta trebuie…

- Antrenorul recent demis de la Universitatea Craiova, Laszlo Balint (43 de ani), va incasa 35.000 de euro daca echipa trece și de Hapoel Beer-Sheva, in play-off-ul Conference League. Deși demis de finanțatorul Mihai Rotaru inaintea returului cu Zorya Luhansk (3-0), din turul 3 preliminar, Laszlo Balint…

- Deși s-a calificat in turul 3 preliminar al Conference League dupa succesul cu 4-2 in fața celor de la Saburtalo, FCSB a pierdut un jucator important pentru turul urmator. Andrei Cordea (23 de ani) a fost eliminat și va rata cele doua meciuri cu Dunajska Streda. In minutul 90+3, la scorul de 4-2 pentru…

- Formatia Universitatea Craiova a remizat, joi seara, in deplasare, scor 1-1, cu echipa albaneza Vllaznia, intr-un meci din prima mansa a turului doi preliminar al Conference League. The post Universitatea Craiova, remiza cu Vllaznia, scor 1-1, in Conference League first appeared on Money .