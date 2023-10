Stiri pe aceeasi tema

- Echipa Universitatea Craiova a invins duminica, pe teren propriu, scor 5-1, formatia FC Botosani, intr-un meci contand pentru etapa a 11-a din Superliga, potrivit news.ro.Oltenii au deschis scorul prin Marian Danciu, care a reluat in gol o centrare in careu a lui Alexandru Mitrita. Era minutul 10,…

- Universitatea Craiova - Botosani, meci contand pentru etapa a 11-a din campionatul Romaniei, este programat, duminica, 1 octombrie, de la ora 15:00, pe Stadionul Ion Oblemenco, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 2.

- FCSB a invins-o la scor de forfait, 3-0, pe Universitatea Craiova, pe Stadionul „Steaua” din București, in derby-ul etapei a 8-a a Ligii 1. In fața a peste 21.000 de spectatori, FCSB a inceput tare partida din Ghencea, iar Andrea Compagno putea deschide scorul in minutul 3, cu o lovitura de cap. Oltenii…

- Florin Raducioiu l-a laudat pe Alexandru Mitrița la finalul meciului Poli Iași - Universitatea Craiova, scor 1-4, duel contand pentru runda #5 din Superliga. Extrema stanga in varsta de 28 de ani a izbutit in Copou un gol și un assist. Asta dupa ce in primele 4 etape toate reușitele oltenilor purtasera…

- Nicusor Bancu si Alexandru Cretu au venit cu explicatii dupa derby-ul CFR Cluj – Universitatea Craiova, scor 1-1, din etapa a 3-a a Ligii 1. Cei doi jucatori de baza ai oltenilor au fost intrebat despre deciziile conducerii de a nu lua cu asalt piata transferurilor. Alexandru Cretu a marcat in minutul…

- Universitatea Craiova a invins-o pe Dinamo, cu scorul de 2-0, pe Stadionul „Arcul de Triumf” din Capitala, in epilogul primei etape a Ligii 1. Dupa o prima repriza echilibrata, echipa antrenata de Eugen Neagoe și-a asigurat victoria in mitanul secund, grație golurilor marcate de Andrei Ivan (54 – penalty)…

- Alexandru Mitrița a dat recital in meciul Dinamo – Universitatea Craiova, scor 0-2, in prima etapa a Ligii 1. Revenit la gruparea din Banie, atacantul de 28 de ani a facut diferența pe stadionul Arcul de Triumf. A fost 0-0 dupa primele 45 de minute, dar meciul s-a „incins” in repriza a doua. Alexandru…

- Dinamo – Universitatea Craiova 0-2. Echipa din Banie a caștigat partida cu echipa din Ștefan cel Mare, de pe stadionul „Arcul de Triumf”, cu scorul de 2-0. Partida a contat pentru prima etapa a Ligii 1. Pentru Craiova au marcat Ivan, din penalty (min 54) și Markovic (min 90+6) Ovidiu Burca a debutat…