Stiri pe aceeasi tema

- Flavia Teodosiu, avocata lui Liviu Dragnea, a spus joi seara, la Romania TV, ca fostul lider PSD ar putea ieși din penitenciar in trei luni. "Fizic are bollle cu care a intrat. Nu este inapt de munca, este un om care poate munci. Psihic este un om care e pur și simplu disperat de maniera de…

- Echipa Bayern Munchen a castigat, joi, pentru a doua oara Cupa Mondiala a Cluburilor, invingand in finala, la Al Rayyan, cu scorul de 1-0, formatia mexicana Tigres UANL. Golul a fost marcat de Pavard, in minutul 59. Pe locul trei s-a clasat echipa egipteana Al Ahly, care a invins in…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a spus joi seara, la B1 TV, ca numarul de cazuri inregistrat la elevi și profesori in primele zile de școala este mult mai mic decat rata de infectare a populației. "Un elev la 10.000 adica un numar mult mai micc decat rata de infectare a populației. Riscul…

- Formatia Astra Giurgiu s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Romaniei trecand in optimi, joi, in deplasare, scor 2-1, de echipa ASU Politehnica Timisoara, anunța news.ro. Gazdele au condus cu 1-0, prin golul marcat de Coada in minutul 28. Astra a revenit si s-a impus prin…

- Seful Inspectoratului Scolar Judetean Timis, Marin Popescu, a anuntat, joi, ca patru elevi care au inceput scoala in formatul clasic, in judet si in Timisoara, au fost confirmati cu COVID-19, dar tinand cont de perioada de incubatie, acestia ar fi fost infectati de dinaintea inceperii semestrului…

- Centrul Infotrafic anunța ca joi seara pe Autostrada Soarelui ploua torențial, existand pericol de acvaplanare, anunța MEDIAFAX. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunța ca ploua torențial joi seara pe tronsonul kilometric 130 (localitatea Borcea, județul Calarași)…

- Un accident a avut loc, joi, in caraș-Severin, in localitatea Forotic, DN 57, acolo unde un autocar s-a rasturnat. Din primele informații, in autocar se aflau 16 persoane. Avand in vedere numarul de persoane implicate, pentru gestionarea eficienta a intervenției, a fost activat Planul Roșu…

- Opt cazuri de infectare cu COVID-19 au fost raportate, in ultimele patru zile, in scolile brasovene, fiind vorba despre patru elevi si patru persoane din randul personalului angajat, a declarat joi, purtatorul de cuvant al Inspectoratului Scolar Judetean Brasov, Valentin Bucur, potrivit AGERPRES.…