Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai mare indemnizatie platita in baza unei polite de asigurare de viata in 2020 a depasit 1,18 milioane lei pentru un deces, informeaza luni Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania (UNSAR). Potrivit sursei citate, pe fiecare tip de acoperire in parte, topul…

- 74% dintre romani se declara interesati de asigurarile de locuinte si de bunuri, insa doar una din cinci locuinte este protejata printr-o asigurare obligatorie PAD, arata Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania (UNSAR) impreuna cu Institutul Roman pentru Evaluare…

- “De la inceputul pandemiei, in perioada martie 2020 – august 2021, companiile de asigurari au platit ca urmare a efectelor imbolnavirii cu SARS-Cov 2, inclusiv a deceselor cauzate de acest virus, indemnizatii de 9,37 milioane euro in baza politelor de viata si de sanatate. Astfel, peste 10.000 de familii…

- Peste 10.000 de familii au beneficiat in perioada pandemiei de protectia financiara oferita de o polita de asigurare facultativa, companiile de asigurari platind, in intervalul martie 2020 – august 2021, daune de 9,37 milioane euro in baza politelor de viata si de sanatate, din cauza imbolnavirii cu…

- ​De la începutul pandemiei, în perioada martie 2020 – august 2021, companiile de asigurari au platit ca urmare a efectelor îmbolnavirii cu SARS-Cov 2, inclusiv a deceselor cauzate de acest virus, indemnizații de 9,37 milioane euro în baza polițelor de viața și de sanatate,…

- “Fenomenele meteo extreme sunt tot mai frecvente in Romania. Astfel, doar pentru acoperirea daunelor cauzate de aceste riscuri inregistrate in perioada martie – august 2021, membrii UNSAR au platit despagubiri in valoare de peste 40,5 milioane lei. Dintre acestea, cea mai mare pondere au avut-o riscurile…

- Și Eurohold, compania mama a Euroins, investește 12 milioane euro. In total, Eurohold și BERD majoreaza capitalul Euroins Romania cu 42 milioane euroBERD va achiziționa o participație minoritara la Euroins Insurance GroupIn ultimele 12 luni, Euroins Romania a atras majorari de capital de peste 300 de…

- Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania (UNSAR) lanseaza, impreuna cu Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din Romania (BAAR) un ghid informativ pentru asigurati, atat pentru cei care detin o polita City Insurance, cat si pentru pagubitii care au de recuperat o dauna…