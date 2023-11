Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania anunta ca cele mai mari 50 de despagubiri achitate anul trecut de asiguratorii membri UNSAR in baza asigurarilor dedicate companiilor au insumat peste 117,3 milioane lei (23,8 milioane euro), in crestere cu 9% fata de valoarea…

- Potrivit unui comunicat al UNSAR, 83% din valoarea acestor despagubiri a fost achitata ca urmare a producerii riscului de incendiu, atingand o valoare de peste 97,7 milioane de lei, in crestere cu peste 31% fata de valoarea achitata in 2021.Diferenta de 17% din valoarea despagubirilor s-a platit pentru…

- ”Biciclistii reprezinta una dintre cele mai vulnerabile categorii de participanti la trafic, din cauza expunerii directe la factorii de mediu, a lipsei protectiei la impact si a stabilitatii reduse a acestui tip de vehicule. Toate aceste aspecte determina o gravitate sporita a consecintelor unui eventual…

- Companiile membre ale Uniunii Nationale a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania (UNSAR) au platit despagubiri in valoare totala de peste 110 milioane de lei in baza asigurarilor de calatorie, in perioada 2019 – 2022, a anuntat, miercuri, UNSAR. Potrivit sursei citate, anul trecut au fost…

- ”In perioada 2019 – 2022, companiile membre UNSAR au platit despagubiri in valoare totala de peste 110 milioane lei in baza asigurarilor de calatorie. Doar anul trecut au fost platite 36,2 milioane lei, in crestere cu 105% fata de valoarea achitata in 2021”, anunta UNSAR. Din cele peste 110 milioane…

- ”Cea mai mare despagubire achitata anul trecut in baza unei asigurari facultative de locuinta de catre o companie membra UNSAR a fost de peste 1.13 milioane lei (231.000 euro), ca urmare a producerii unui incendiu”, anunta Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania (UNSAR).…

- Modificarea cotei TVA va influenta negativ numarul romanilor care fac miscare si starea de sanatate a populatiei, arata Asociatia Romana a Industriei Sportului si Fitnessului, RomaniaActive. Potrivit asociatiei, peste un milion de romani sunt membri ai unei sali de sport, in crestere fata de nivelul…

- Cea mai mare despagubire acordata anul trecut in baza unei asigurari de viata a depasit suma de 1,48 milioane lei, potrivit datelor publicate ieri de Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania (UNSAR) și preluate de Agerpres. In total, valoarea celor mai mari 5 indemnizatii…