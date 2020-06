Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul britanic a transmis, vineri, Uniunii Europene ca nu vrea prelungirea perioadei de tranzitie post-Brexit, amplificând riscurile unui blocaj în relatiile bilaterale dupa 1 ianuarie 2021.Decizia a fost comunicata formal Comisiei Europene de Michael Gove, secretar al Cancelariei…

- Este zapada in luna mai la Balea Lac, pe Transfagarașan. Stratul de zapada atinge 21 de centimetri la o altitudine de peste 2.000 de metri, iar accesul turiștilor se poate face numai cu telecabina, arata Agerpres.Stratul de zapada masoara 21 de centimetri la peste 2.000 de metri altitudine, in zona…

- Angajatii sezonieri din tarile membre ale Uniunii Europene vor putea merge sa lucreze in Franta daca obtin un contract de munca si respecta masurile sanitare impuse in contextul pandemiei de COVID-19, a anunțat ministrul francez al Agriculturii, Didier Guillaume, citat de cotidianul Le Figaro.

- Romania obtine recunoasterea automata a diplomelor de asistent medical generalist eliberate inainte de data aderarii la Uniunea Europeana, anunta Ministerul Educatiei. Potrivit MEC, Comisia Europeana a publicat, in 11 mai, raportul prin care diplomele de asistent medical generalist emise de…

- Institutiile UE lucreaza la un plan de “reglementari armonizate la nivel european”, astfel incat unitatile de turism din Europa “sa poata fi deschise cat mai curand posibil”, a declarat Thierry Breton, citat de cotidianul Le Figaro. Citeste si Turistii ar putea fi testati pentru coronavirus…

- "In contextul masurilor de combatere a efectelor pandemiei de COVID-19, Ministerul Apararii Nationale a decis reconfigurarea numarului de militari romani care acționeaza, in urmatoarea perioada, in unele misiuni internationale. Astfel, aproximativ 70 dintre militarii dislocați de Armata Romaniei…

- Uniunea Europeana trebuie sa aprofundeze integrarea si sa intensifice solidaritatea, afirma, inr-un interviu acordat cotidianului Financial Times, presedintele Frantei, Emmanuel Macron, avertizand ca, in caz contrar, populismul va avea de castigat, iar Uniunea Europeana risca destramarea.știre…

- Masura anuntata a intrat in vigoare imediat. Formularul in engleza si franceza, care poate fi descarcat de pe site-ul de internet al ministerului, trebuie completat si prezentat la punctele de trecere a frontierei sau inainte de imbarcarea in cursele aeriene catre Franta. Nu doar turistii, ci si cei…