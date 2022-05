Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul pentru Piata Interna din Parlamentul European au ajuns la un acord provizoriu privind o viitoare reglementare din cadrul DMA (Digital Markets Act), care va obliga asa-zisii gatekeepers sa-si deschida ecosistemul pentru terti. Cu 43 de voturi pentru, unul impotriva si o abtinere Comitetul pentru…

- Un cetatean roman care ar fi sustinut activitatea gruparii de hackeri Killnet si ar fi fost implicat in atacurile cibernetice din ultimele zile din Romania a fost identificat in Marea Britanie. „A fost identificata o persoana, cetatean roman, rezident in Marea Britanie, care a sustinut activitatea gruparii…

- In contextul atacurilor lansate de o grupare de criminalitate cibernetica afiliata Rusiei, DNSC și alte instituții abilitate in domeniul cyber au observat o diversificare a metodelor folosite de aceștia, care vizeaza infectarea cu aplicații malware de tip ransomware a sistemelor informatice ale organizațiilor…

- Directoratul Național de Securitate Cibernetica (DNSC) observa o diversificare a atacurilor prin utilizarea unor noi metode care vizeaza infectarea cu aplicații #malware de tip #ransomware a sistemelor informatice ale organizațiilor deja atacate prin #DDoS . In acest context, tehnicile utilizate de…

- Serverele care gestioneaza website-urile Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti (CNAB) au fost supuse la atacuri cibernetice repetate in ultimele zile, dar nu au fost inregistrate pierderi de informatii, a anuntat luni CNAB. „In cursul ultimelor zile, serverele care gestioneaza website-urile CN Aeroporturi…

- Serviciul Roman de Informații (SRI) a avertizat sambata seara ca Romania ar putea fi ținta unor atacuri cibernetice in masa care sa vizeze infectarea sistemelor informatice cu viruși de tipul ransomware, atacatorii intenționand sa utilizeze adrese de mail aparținand unor instituții din țara noastra.…

- WhatsApp intra in randul lumii și aduce inca o serie de noutați pe care servicii precum Signal sau Telegram de aveau de cand lumea și pamantul. Update-ul in cauza se concentreaza pe niște funcționalitați care ajuta conversațiile sa fie mai rapide și curate, pe langa metoda reducerii știrilor false…

- Parlamentarii europeni anunta ca au cazut de acord asupra unei prevederi din cadrul viitoarei Digital Markets Act (DMA) si ca, dupa 16 luni de negocieri, aceasta este aproape de a fi adoptata. Acestia au confirmat ca DMA va obliga marile platforme de comunicare sa ofere interoperabilitate serviciilor…