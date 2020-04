Uniunea Europeană urmează să aprobe insectele comestibile în următorii ani Este probabil ca hotararea sa conduca la autorizarea finala a vanzarii lor in UE ca "mancare noua" pana in toamna, deschizand oportunitați pentru producția in masa a unei game de insecte care vor fi vandute in Europa. "Acestea au șanse mari sa li se ofere unda verde in urmatoarele saptamani", a declarat Christophe Derrien, secretarul general al organizației industriei internationale a insectelor pentru alimente și furaje. "Consideram ca aceste autorizații vor fi un progres pentru sector, așa vedem autoritațile destul de nerabdatoare. Acestea solicita foarte multe informații, ceea… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

