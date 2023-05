Uniunea Europeană şi Google vor dezvolta voluntar un pact privind inteligenţa artificială, înaintea adoptării unor reglementări Breton l-a intalnit anterior pe Sundar Pichai, CEO al Google si al companiei-mama Alphabet, la Bruxelles. ”Sundar si cu mine am fost de acord ca nu ne putem permite sa asteptam pana cand reglementarile AI devin efectiv aplicabile si sa lucram impreuna cu toti dezvoltatorii AI pentru a dezvolta deja un pact AI pe baza voluntara inainte de termenul legal”, a spus Breton intr-un comunicat. El a cerut, de asemenea, tarilor UE si parlamentarilor UE sa finalizeze detaliile regulilor propuse de Comisie privind AI inainte de sfarsitul anului. Ambele parti nu au inceput inca negocierile pentru a-si rezolva… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

