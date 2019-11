Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a anuntat luni ca Statele Unite nu mai considera ca statutul coloniilor israeliene din Cisiordania contravine dreptului international, in conditiile in care ocuparea teritoriilor palestiniene este apreciata drept ilegala de ONU, precum si de o mare parte a comunitatii…

- Baha Abu al-Atta, un comandant al organizației teroriste Jihadul Islamic în Palestina, a fost ucis marți dimineața în timpul unui atac al forțelor armate israeliene în Fâșia Gaza, au informat surse israeliene și palestiniene, citate de agenția de presa Reuters, scrie Mediafax.…

- Uniunea Europeana, care a facut precizari privind planul de construire a unor noi asezari evreiesti ilegale în Valea Iordanului dupa disputa privind anexarea, spune: "Uniunea Europeana va continua sa urmareasca îndeaproape situatia si fata de o posibila anexare va actiona în consecinta.",…

- Statele din Liga Araba au condamnat planul premierului israelian Benjamin Netanyahu privind anexarea unor parți din Cisiordania, considerâmd ca acesta va submina procesul de pace, relateaza Mediafax citand site-ul agenției Reuters. Ahmed Aboul Gheit, secretarul general al Ligii Arabe, a declarat…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu intentioneaza sa anexeze toate asezarile israeliene din Cisiordania ocupata de palestinieni, a declarat acesta duminica, reiterand o promisiune electorala facuta in urma cu cinci luni, dar nici de aceasta data nu a oferit un termen, relateaza Reuters, conform…

- Uniunea Europeana va continua sa lucreze pentru pastrarea acordului nuclear incheiat in 2015 intre marile puteri si Iran, insa saluta orice progres dincolo de acesta, a declarat vineri sefa diplomatiei europene Federica Mogherini, relateaza Reuters. "Rolul meu... este de a pastra implementarea…

Armata libaneza a deschis focul impotriva a doua din trei drone israeliene care au intrat miercuri seara in spatiul aerian al Libanului, in apropierea granitei cu Israelul, si toate trei au revenit in spatiul israelian, transmite Reuters preluat de mediafax.