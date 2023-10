Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana (UE) readuce Festivalul Filmului European in Rusia in luna noiembrie a acestui an, in pofida razboiului pe care aceasta tara il poarta impotriva Ucrainei, transmite vineri agentia DPA.

- Uniunea Europeana (UE) readuce Festivalul Filmului European in Rusia in luna noiembrie a acestui an, in pofida razboiului pe care aceasta tara il poarta impotriva Ucrainei, transmite agentia DPA, preluata de Agerpres. Festivalul, care nu a avut loc in 2022 din cauza conflictului, va prezenta 21 de filme…

- Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, a declarat vineri, 29 septembrie, ca este necesar sa fie clarificate ”probleme foarte dificile” inainte ca Uniunea Europeana sa poata macar incepe negocierile asupra aderarii Ucrainei la blocul comunitar, informeaza Reuters și Agerpres . Statele din UE urmeaza…

- Dronele ruse nu ataca Romania, dar faptul ca resturi ale acestora cad pe teritoriul tarii noastre creeaza o „problema reala” si o situatie „inacceptabila”, a afirmat, joi, presedinte Klaus Iohannis. Iohannis a participat la evenimentul World Leaders Forum cu tema „Perspectiva Romaniei asupra razboiului…

- Premierul ungar Viktor Orban a declarat, intr-un interviu acordat jurnalistului Tucker Carlson, fost prezentator al Fox News, ca singura modalitate prin care se poate incheia razboiul din Ucraina o reprezinta realegerea lui Donald Trump in funcția de președinte al SUA, relateaza The Associated Press.Ep.…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca Romania va continua sa sprijine „multidimensional si cuprinzator” Ucraina, atat timp cat va fi necesar, si sa fie alaturi de Republica Moldova, grav afectata de razboi, prin asistenta financiara, expertiza si sprijin politic, informeaza AGERPRES . „Vom…

- Rubla ruseasca s-a devalorizat luni pana la 101,75 unitați pentru un dolar, un nou minim al ultimelor 17 luni, pe masura ce sancțiunile occidentale afecteaza economia, iar cheltuielile militare ale Moscovei cresc, scrie Reuters. Banca Rusiei s-a intalnit marți de urgența și a luat decizia majorarii…

- Dupa invadarea Ucrainei de catre Rusia, inceputa in februarie anul trecut, Uniunea Europeana (UE) a cautat sa realizeze niveluri ridicate de stocare a gazelor pentru a compensa scaderea ofertei rusesti, in special in lunile de iarna cu cea mai mare cerere. Exista in prezent asteptari ca UE sa atinga…