- Potrivit unor surse diplomatice europene, Uniunea Europeana este dispusa sa renunte, in negocierile cu Regatul Unit prevazute pentru saptamana viitoare, la abordarea sa ''maximalista'' privind pescuitul, relateaza marti Reuters, citata de agerpres. Urmatoarea runda de negocieri intre Bruxelles si Londra…

- Regatul Unit doreste un acord de liber schimb post-Brexit cu Uniunea Europeana, dar in negocierea acestuia exista inca divergente semnificative intre Londra si Bruxelles, a declarat marti ministrului britanic de stat Michael Gove, care a acuzat UE ca nu intelege ca negociaza cu un stat suveran, relateaza…

- Washingtonul și Londra au lansat negocierile pentru un acord comercial bilateral, dupa ieșirea Regatului din UE Londra si Washingtonul au lansat negocierile comerciale bilaterale pentru incheierea unui acord de liber schimb intre SUA si Regatul Unit, dupa ieșirea Regatului Unit din UE. Reprezentanţii…

- Negocierile intre Uniunea Europeana si Regatul Unit cu privire la noile acorduri comerciale care ar trebui sa intre in vigoare incepand de anul viitor sunt in impas pe fondul dezacordurilor persistente si in contextul pandemiei de COVID-19, informeaza Reuters, citand surse diplomatice si responsabili…

- Regatul Unit este 'absolut decis' sa continue negocierile cu Uniunea Europeana privind relatiile dupa Brexit, a declarat luni un purtator de cuvant al premierului Boris Johnson, citat de Reuters. Oficialul a insistat ca guvernul de la Londra nu intentioneaza sa prelungeasca perioada de tranzitie…

- De teama epidemiei provocate de coronavirus, negociatorii post-Brexit nu și-au strans mainile nici in a doua zi de negocieri dintre UE și Regatul Unit. Din același motiv, ministrul de interne german a refuzat, luni, sa-i stranga mana Angelei Merkel, deși Cancelarul german ii intinsese mana. Deși au…

- Uniunea Europeana va ramane consecventa in privinta declaratiei politice convenite cu Londra anul trecut, a declarat joi negociatorul-sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, la scurt timp dupa ce Marea Britanie a prezentat un mandat dur de negociere pentru discutiile cu blocul comunitar,…