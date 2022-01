Stiri pe aceeasi tema

- Tesla a anuntat duminica ca a livrat clientilor un numar record de 308.600 de masini electrice in trimestrul patru din 2021, cu mult peste estimarile Wall Street, datorita cresterii productiei la fabrica sa din Shanghai, transmite Reuters.Analistii se asteptau ca Tesla sa livreze 263.026 de…

- Grupul german BMW a anunțat ca are in plan inființarea a 6.000 de locuri de munca in 2022, in contextul in care estimeaza o dublare a vanzarilor de vehiculele electrice.Anunțul a fost facut de directorul executiv al gigantului auto, Oliver Zipse, pentru cotidianul Muenchner Merkur, transmite…

- Bitcoin, cea mai valoroasa criptomoneda din lume, a revenit duminica peste nivelul de 50.000 de dolari pe unitate, transmite Reuters.Cea mai cunoscuta criptomoneda din lume a urcat cu 2,11%, avansand cu 1.044,80 de dolari fata de inchidere precedenta, la 50.445,34 dolari pe unitate.Bitcoin…

- Romania este pe primul loc in lista țarilor din Europa cu cele mai mari pierderi fiscale, cu o pierdere de 34,9% din TVA intr-un an, potrivit Comisiei Europene.Statele membre UE au pierdut in 2019 circa 134 de miliarde de euro din neincasarea TVA. Suma rezulta din pierderile de venituri ca…

- La cateva minute inainte ca presedintele turc Tayyip Erdogan sa denunte inca o data nivelul ridicat al dobanzilor, banca centrala a Turciei a anuntat miercuri, 1 decembrie, ca vinde dolari pentru a sustine lira, potrivit unei analize Reuters.Banca avea in noiembrie 2021 rezerve nete in valoare…

- Austria va renunta, sub impulsul Verzilor, la mai multe proiecte de extindere a retelei de autostrazi pentru a combate incalzirea globala, informeaza AFP."Mai multe sosele inseamna mai multe masini si mai mult trafic", a declarat miercuri, 1 decembrie, ministrul pentru protectia climei, Leonore…