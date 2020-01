Spatiul s-a militarizat si satelitii europeni au devenit tinte vulnerabile din cauza absentei protectiei, au avertizat marti la Bruxelles participantii la cea de-a 12-a Conferinta spatiala europeana comuna, consternati de consecinte taierilor avute in vedere in proiectul de buget al UE, relateaza AFP.



"Cresterea tensiunilor geopolitice pe care o constatam pe Pamant se prelungeste si se proiecteaza in spatiu", a subliniat seful diplomatiei europene, Josep Borrell, in deschiderea acestei conferinte care a asociat pentru prima oara Spatiul si Apararea in tematica conferintei.



…