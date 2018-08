Stiri pe aceeasi tema

- Fondul Proprietatea (FP) a anuntat vineri ca, daca va fi adoptata Hotararea de Guvern, care va plafona pretul gazelor naturale din productia interna la aproximativ 70% din pretul curent de pe piata, va incalca in mod flagrant legislatia nationala in vigoare, cat si obligatiile asumate de Romania ca…

- Ucraina incalca grav una dintre cele mai aparate valori si legi ale Europei atunci cand vine vorba despre protectia minoritatilor, a declarat luni, la Bruxelles, ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, potrivit MTI, informeaza Agerpres.Seful diplomatiei ungare, care participa la o reuniune…

- Ungaria nu accepta niciun compromis in problema cotelor obligatorii de migranti, a declarat marti seara secretarul de stat pentru afaceri europene al guvernului ungar, Szabolcs Takacs, dupa o reuniune, la Luxemburg, a ministrilor din Uniunea Europeana (UE) asupra migratiei si viitorului buget al Uniunii.

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, și premierul Ungariei, Viktor Orban, au fost primii lideri importanți care l-au felicitat pe Recep Tayyip Erdogan pentru victoria obținuta la alaegerile prezidențiale de duminica. Liderul de la Moscova a transmis ca realegerea lui Erdogan este o dovada a ”marii autoritati…

- Legea vizeaza orice persoana care lucreaza cu organizatii non-guvernamentale implicate in ajutorarea persoanelor in cautare de azil. De asemenea, masurile au devenit mai stricte in ceea ce priveste primirea azilului. Orice persoana care provine dintr-o tara terta poate primi azil doar daca in tara respectiva…

- Legislatia privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana se va intoarce pentru dezbatere in Camera comunelor la 12 iunie, pentru ca deputatii britanici sa discute o serie de amendamente propuse care ar putea avea impact asupra Brexitului, relateaza luni agentia Reuters.Camera Lorzilor,…

